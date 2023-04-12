الجمارك: حجز أكثر من 9 أطنان من الكيف و4 ملايين قرص مهلوس في سنة 2022

كشف مدير المنازعات وتأطير قابضات الجمارك بالمديرية العامة للجمارك، المراقب رضا محافظي، عن حجز أكثر من 9 آلاف كلغ من الكيف المعالج و4 ملايين قرص من المهلوسات، خلال السنة الماضية.

وكشف المراقب رضا محافظي خلال نزوله ضيفا على “فوروم الأولى” إن “إدارة الجمارك تقوم بمجهودات جبارة بفضل فرقها الميدانية التي تعمل ليلا ونهارا على مدار الأسبوع من أجل محاربة الغش والتهريب الرامي للإضرار بالاقتصاد الوطني والمجتمع الجزائري”

وأشار ذات المسؤول أنه “خلال سنة 2022 تم أيضا حجز كميات معتبرة من المشروبات الكحولية ومع إحباط محاولة إدخال أكثر من 52 ألف وحدة من المفرقعات وغيرها من المواد المحظورة الأخرى”.

وقال المراقب رضا محافظي في ذات الفوروم انه خلال سنة 2022 من حجز أكثر من مليون أورو وأكثر من 81 ألف دولار أمريكي وأكثر من 30 الف جنية إسترليني وأكثر من 50 الف دولار كندي”.

وتابع محافظي أن “إدارة الجمارك أصبحت طرفا فعالا في عملية محاربة الفساد والغش والتهريب الذي من شأنه أن يمس بالإقتصاد الوطني”

كما اوشح ذات المسؤول أن “النظام الجديد للإعلام الآلي لإدارة الجمارك سيسمح بتوفير المعلومة بصورة دقيقة. وسيمكنها من أداء دورها بطريقة جيدة من أجل مساعدة السلطات العمومية على اتخاذ القرارات الصائبة بفضل الإحصائيات الدقيقة التي تقدم لهم”.