الجمارك: حجز 1.5 مليون قرص مهلوس و18 كلغ كوكايين معظمها آتية من المغرب

كشف أرزقي هناد مدير قمع الغش بالمديرية العامة للجمارك، عن حجز أكثر من مليون و500 ألف قرص مهلوس و18 كلغ من الكوكايين.

كما تم خلال سنة 2020 حجز 220 ألف وحدة من مختلف السلع المقلدة قادم أغلبها من المغرب.

وأوضح المراقب العام أرزقي هناد في تسجيل لإذاعة الجزائر الدولية، أن المخدرات مصدرها الجهة الغربية للبلاد.

وأضاف هناد، أن الجمارك سجلت أكثر من 16 طنا من الكيف المعالج، وحجزت مليون و500 ألف قرص مهلوس.

كما حجزت مخدرات صلبة متمثلة في الكوكايين حيث بلغت الكمية بأكثر من 18 كلغ خلال السنة المنصرمة.

وأوضح أرزقي هناد، أن عناصر الجمارك تقف بالمرصاد لمختلف الجرائم المضرة بالإقتصاد الوطني.

مضيفا أن الجمارك تساهم في تفادي تضخيم الفواتير والإتجار بالمخدرات وكذا محاولات تهريب العملة وتبييض الأموال.