الجمارك: دخول تعديلات النظام المنسق حيز التطبيق بداية من الفاتح جانفي

كشفت المديرية العامة للجمارك لمختلف مرتفقيها سيما المهنيين، أن التعديلات التي طرأت على هيكلة مدوّنة النظام المنسّق لتعيين وترميز البضائع قد دخلت حيّز التطبيق في الجزائر اعتبارا من الفاتح جانفي 2022.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فأشارت إلى أن ذلك التاريخ المحدد في توصية المنظمة العالمية للجمارك الخاصة بتعديلات النظام المنسّق في نسخته 2022. والمنشور عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للجمارك www.douane.gov.dz

كما مسّت هذه التعديلات التي تقارب 351 تعديلا، معظم القطاعات كالفلاحة، المواد الغذائية، المنتجات التبغية، المنتجات الكيميائية، الخشب3. بالإضافة كذلك إلى المواد النسيجية، المعادن، الآلات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وسائل النقل المختلفة وقطاعات أخرى.

أضاف البيان، أن التعريفة الجمركية الجزائرية في نسختها 2022 والمعدّة وفقا للنظام المنسّق في شقها الخاص بترميز وتعيين البضائع، قد عرفت عدة تغييرات أهمها إلغاء بعض البنود والبنود الفرعية الموجودة في النسخة السابقة. وكذا تجميع و/أو تفصيل بعض البنود والبنود الفرعية الموجودة في النسخة السابقة للتعريفة الجمركية. بالإضافة كذلك إلى استحداث بعض البنود والبنود الفرعية لاستخدامها إعتبارا من الفاتح جانفي 2022. ناهيك عن إلغاء وتعديل واستحداث بعض الملاحظات القانونية للأقسام والفصول والبنود التعريفية الفرعية.

وكشفت المديرية العامة للجمارك، أن هذه التعديلات التي طرأت فقط على الشق المتعلق بتعيين البضائع وترميزها. لا تمس بمعدلات الحقوق والرسوم المفروضة عند الاستيراد والواردة في التعريفة الجمركية.

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