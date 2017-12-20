الجمعية العامة تعقد اجتماعا طارئا غدا بعد الفيتو الأمريكي

ستعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة ونادرة غدا الخميس، بناءً على طلب دول عربية وإسلامية بشأن القدس.

وقال المبعوت الفلسطيني في المنظمة الدولية رياض منصور، أنّ الجمعية العامة ستصوّت على قرار

يدعو لسحب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اعترف أنّ القدس عاصمة للاحتلال الصهيوني.

للإشارة، استخدمت الولايات المتحدة، الإثنين، “الفيتو” رقم 43 لصالح الكيان الصهيوني وذلك منذ عام 1973.

بعد تصويتها ضد مشروع قرار مصري الذي رفض إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، بأن القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وصوّتت 14 دولة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بناءً على طلب من مصر، على مشروع القرار المصري الذي رفضته واشنطن.