الجمعية الوطنية للتجار والحرفيّين تعبر عن ارتياحها لفتح المقاهي والمطاعم والفنادق

عبّرت الجمعية الوطنية للتجار الحرفيّين عن ارتياحها لفتح المقاهي والمطاعم والفنادق.

وقالت الجمعية في بيان لها بمناسبة فتح المقاهي و المطاعم و الفنادق تعبّر الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيّين عن ارتياحها لعودة أصحابها إلى نشاطاتهم وتجاوبهم مع الاجراءات الخاصّة بشروط الوقاية من كوفيد 19.

ودعت الجميعة إلى الاستمرار في التقيّد بشروط التباعد الاجتماعي ولبس الأقنعة الواقية وتعقيم المساحات والأجهزة ووسائل العمل واستخدام الشرفات من باب الأولوية واستغلال طاولة واحدة من بين اثنتين في الفضاءات الداخلية ووضع ممسحات مطهرة للأحذية عند المداخل والتنظيف المنتظم للأقمشة والمناشف وبدلات العمل ووضع محلول مطهر في متناول الزبائن ومنع استعمال مكيفات الهواء والمراوح.