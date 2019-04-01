الجنرال توفيق يُفند ويوضح: “لم ألتقي برجال مخابرات أجانب وهذه حملة لإيذائي والمساس بي”

كذب الجنرال المتقاعد محمد مدين المدعو “الجنرال توفيق”، كل الاخبار المتداولة حول اجتماعه مع مسؤول أمني أجبني، وأكد أنه محاولة لإيذائه.

وانتشرت مؤخرا، أخبارا مفادها ان الجنرال توفيق قد اجتمع مع رجال مخابرات أجانب “فرنسية”، السبت الماضي في حضور الرئيس الأسبق ليامين زروال.

وقال الجنرال توفيق في بيان له اليوم الإثنين:”منذ مغادرتي مهامي لم ألتقي أبدا ولو مرة واحدة مع مسؤول أمني المذكور أنه حضر هذا الإجتماع المذكور.

وأضاف: “إن الاتهام الموجه لشخصي والمتعلق بمقابلتي لرجال مخابرات أجانب قصد إثارة مواضيع مرتبطة مباشرة مع السيادة الوطنية”.

وجاء في البيان أيضا: “ما هو إلا محاولة متعمدة لإيذائي والمساس بشخصيتي المعروفة داخل البلاد وخارجها بطابع التصدي لكل التدخلات الخارجية سواء كانت سياسية، ثقافية واقتصادية”.

وختم البيان: “فلا يمكنني أبدا تحت اي ظرف من الظروف التخلي عن مبدأ الدفاع عن السيادة الوطنية، مهما كانت خطورة المشاكل السياسية التي تمر بها البلاد انها قاعدة ثابتة التي اخترمها واعمل بها في جميع تصرفاتي”.