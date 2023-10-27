الجهاد الإسلامي تحذر من مواقع وحسابات وهمية ومزيفة هدفها زرع القتنة

حذرت حركة الجهاد الإسلامي من مواقع وحسابات وهمية ومزيفة، نشطها الإحتلال الصهيوني بعضها باسم نشطاء ومؤثرين فلسطينيين، هدفها نشر الفتنة الداخلية، وبث الإشاعات.

واكدت الحركة ان الغرض من هذه المواقع والحسابات الوهمية والمزيفة إحباط الحاضنة الشعبية للمقاومة، في وقت عزل فيه العدو غزة عن الاتصال بالعالم. وذلك تزامناً مع العدوان البري ضد قطاع غزة.

كما ان الهدف من إقدام الإحتلال الصهيوني من قطع الاتصال معها، ولا سيما شبكة الانترنت إلى التعمية على تصعيد خطير لمزيد من جرائم الإبادة التي يعد لها، وخصوصاً بعد تلويحه باستهداف المستشفيات.

ولهذا نهيب بوسائل الإعلام والنشطاء عدم الوقوع في فخ هذه الحسابات الوهمية، والأخبار الكاذبة التي يتم نشرها من خلالها، وعدم الانجرار الى هذه المحاولات المفضوحة، بل وفضحها والتحذير منها.

وتأكد الحركة على الدور الفعال الذي تؤديه وسائل الإعلام والنشطاء في فضح الجرائم الصهيونية، وإحباط جبهته الإعلامية والحرب النفسية التي يشنها، ونقل جرائمه للعالم.