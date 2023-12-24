الجهاز الأمني لحماس يفكك شبكة عملاء وجواسيس للاحتلال تنشط داخل قطاع غزة
تمكن الجهاز الأمني لحركة حماس الفلسطينية، من تفكيك شبكة عملاء وجواسيس للاحتلال الصهيوني تنشط داخل قطاع غزة.
وتمت هذه العملية، اثر استغلال وثائق تم التحصل عليها أثناء اقتحام ثكنات ومراكز أمنية للاحتلال يوم 7 أكتوبر الماضي.
وأعلن الجهاز الأمني لحماس أنه سيعلن في وقت لاحق عن تفاصيل شبكة الجواسيس.
ونشر الجهاز الأمني التابع لحركة حماس، الأسبوع الماضي، اعترافات مصورة جديدة لعميل فلسطيني تعاون مع المخابرات الصهيونية.
وأظهر الفيديو اعترافات العميل الفلسطيني، والذي وضعت المخابرات الصهيونية للتواصل معه رمز 3N-01.
وكشف هذا العميل، أن الضابط الذي قام بتجنيده كان يسأله عن مواقع معينة وما إذا كان يتواجد حولها أكوام الرمل أو البلاط بحثا عن ورشات حفر الأنفاق.
بالإضافة إلى أنه تلقى أسئلة عن بعض الأشخاص، وماذا يعملون وما إن كانوا مدنيين أم عسكريين وهل لديهم سيارات أو منازل.
وتابع العميل الفلسطيني، أن المخابرات الصهيونية طلبت منه معلومات حول مرابض صواريخ المقاومة.
وأوضح ذات المتحدث، أن ضابط المخابرات الصهيونية يعدك بالحماية، لكن إذا وقعت وتم رصدك لن ينقذك ولن يرحمك أحد.