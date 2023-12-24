الجهاز الأمني لحماس يفكك شبكة عملاء وجواسيس للاحتلال تنشط داخل قطاع غزة

تمكن الجهاز الأمني لحركة حماس الفلسطينية، من تفكيك شبكة عملاء وجواسيس للاحتلال الصهيوني تنشط داخل قطاع غزة.

وتمت هذه العملية، اثر استغلال وثائق تم التحصل عليها أثناء اقتحام ثكنات ومراكز أمنية للاحتلال يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأعلن الجهاز الأمني لحماس أنه سيعلن في وقت لاحق عن تفاصيل شبكة الجواسيس.