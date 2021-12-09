الجواز الصحي شرط لدخول هذه الأماكن

أوصت اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا اعتماد الجواز الصحي للتلقيح كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته. وكذا للولوج إلى التظاهرات الرياضية والثقافية وقاعات الحفلات.

وأوصت اللجنة العلمية بتوسيع هذه التوصية الـمتعلقة بالجواز الصحي للتلقيح، التي تم تنفيذها بالفعل. لتشمل فضاءات وأماكن ومباني أخرى مخصّصة للاستعمال الجماعي أو التي تستقبل الجمهور. حيث تقام الـمراسم والحفلات والفعاليات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو الاحتفالي.

أوصت اللجنة اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}. بإقرار الجواز الصحي للتلقيح كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته. مع العلم أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه في الأيام القليلة الـمقبلة فيما يخص نقل الـمسافرين عبر الطريق البحري.

كما ذكرت الحكومة في بيانها الصادر أمس الثلاثاء، أن الولوج إلى التظاهرات الرياضية والثقافية. وكذا قاعات الحفلات يخضع بالفعل لتقديم شهادة التلقيح.

ويتساءل العديد من المواطنين، عن ماهية الفرق بين الجواز الصحي وشهادة التلقيح. خاصة وان هدفهما واحد وهو إثبات عدم الإصابة بالوباء.

الجواز الصحي هو إثبات رقمي أو ورقي يُخول لحامليه دخول جميع الأماكن العمومية. من إدارات ومؤسسات عمومية، ومطاعم وأسواق مغلقة. ناهيك عن التنقل بين المدن بدون الحاجة إلى شهادة خاصة بالتنقل.

ويتم منح الجواز الصحي للأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد Covid-19، واجتاز اختبار تحليل سلبي لمدة تقل عن 48 ساعة أو 72 ساعة على الأكثر. وتلقى نتيجة إيجابية لـ RT-PCR أو نتيجة اختبار مستضد تشير إلى تعافيه من عدوى Covid-19

أما تصريح التطعيم (أو شهادة التطعيم)، كما يوحي الاسم هو دليل على أن الشخص قد تم تطعيمه ضد covid-19. يتم إصدارها عندما يكمل الشخص جدول التطعيم الكامل.

كما أن التصريح صحي، سيتم تطبيقه على المسافرين. الذين يجب أن يثبتوا أنهم غير مصابين بالوباء من خلال اختبار PCR السلبي الذي يقل عن 36 ساعة.

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