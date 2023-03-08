الجوع والبرد نخرا أجسادهم.. الحراڤة يفترشون الشارع في بلجيكا

تتزايد أزمة المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء في بروكسل. حيث يعيش المزيد من الناس في الشوارع لشهور بينما ينتظرون التسجيل في نظام الهجرة في البلاد.

هناك ما يقرب من 250 مهاجرًا ينامون بالقرب من القناة في المدينة، حيث أقاموا معسكرًا في درجات الحرارة المنخفضة. في مركز الوصول في البلاد، مع وصول غالبية الوافدين من أفغانستان وسوريا وأفريقيا.

هؤلاء الأشخاص لديهم وصول محدود للغاية إلى الطعام والاستحمام النظيف والادخار للجمعيات الخيرية في بروكسل. التي تقدم الطعام ، مثل أطباء بلا حدود ، مما يمكنهم أيضًا من الحصول على مياه صالحة للشرب. انتظر العديد من الأشخاص منذ شهور التسجيل لدى سلطات الهجرة في البلاد.

وفقًا لـ Fedasil ، الوكالة الحكومية التي تقبل طالبي اللجوء في بلجيكا. فإن شبكة الإسكان المكونة من 33000 مكان كانت ممتلئة بالفعل منذ عام 2021.

وقال مكتب وزيرة الهجرة البلجيكية نيكول دي مور إن السياسيين يعملون بجد لمعالجة المشكلة وتقديم حل لها.

وفقًا لبيانات Statista ، وصل عدد طلبات اللجوء المقدمة إلى 36871 ، أي أقل من مستويات عام 2015 بنحو 21 في المائة. عندما تم تقديم 44760 طلبًا.

يشير هذا إلى أن طلبات اللجوء تتزايد في بلجيكا، حيث وصلت تقريبًا إلى أعلى مستوياتها في عام 2015. عندما كان الاتحاد الأوروبي يتعامل مع ما يسمى بأزمة الهجرة.

بينما في عام 2021، كان هناك ما مجموعه 25971 طلبًا مقدمًا ، في عام 2020. كانت تلك الطلبات أقل من ذلك – إلى 16910 ، مع سنوات الوباء والقيود بسبب COVID-19 التي كان لها تأثير. ومع ذلك ، مقارنة بمستويات عام 2019 ، ارتفع عدد التطبيقات بنسبة 32.9 في المائة.