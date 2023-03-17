الجولة الـ 20..قمة مثيرة بوهران وصراع البقاء ببسكرة

تعود اليوم الجمعة، عجلة الرابطة المحترفة الأولى، إلى الدوران، في جولتها الـ20 والتي ستكون مبتورة من 4 لقاءات، أطرافها معنية بمشاركة خارجية، في البطولتين الإفريقيتين وكأس العرب.

وسيكون الموعد اليوم مع إجراء لقاءين، أولهما يجمع بين مولودية وهران بـ 25 نقطة والضيف شباب قسنطينة صاحب الوصافة بـ 32 نقطة.

ويبحث “أبناء الحمري” عن استعادة نغمة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين أمام كل من نجم مقرة وأولمبي الشلف، وخطف 3 نقاط ثمينة تقربهم من هدف البقاء.

وهو ما يبحث عنه أيضا النادي القسنطيني، الذي يمر بأزمة نتائج، بعدما فشل في الفوز خلال آخر 5 لقاءات بـ 3 تعادلات وهزيمتين.

أما المواجهة الثانية، التي سيكون ملعب 18 فيفري ببسكرة مسرحا لها، بين الاتحاد المحلي والضيف أمل الأربعاء، لا تقبل القسمة على اثنين، بالنظر إلى حاجة كل طرف للنقاط الثلاث.

ويملك الأمل في رصيده 25 نقطة على بعد نقطة وحيدة عن الاتحاد، مما يجعل اللقاء بـ 6 نقاط في سباق الفريقين نحو ضمان البقاء.