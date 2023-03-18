الجولة الـ20..الوفاق يستهدف “البوديوم” وخنشلة في مهمة سهلة

تتواصل اليوم السبت، فعاليات الجولة الـ 20 من الرابطة المحترفة الأولى، والتي انطلقت أمس الجمعة، بلعب مواجهتين، مع تأجيل 4 لقاءات أطرافها معنيون بالمنافسات الخارجية.

ويحمل برنامج اليوم، في طياته مواجهتين مهمتين، تنطلقان بداية من الساعة الـ 15:00. تجمع الأولى وفاق سطيف بضيفه جمعية الشلف، والثانية اتحاد خنشلة والمضيف هلال شلغوم العيد.

ويدخل الوفاق بقيادة مدربه الجديد، دزيري بلال، لقاء الشلف، بنية تحقيق انتصار يرفع رصيده إلى 32 نقطة، ويجعله يزيح مولودية الجزائر، من المركز الثالث، وتضييق الخناق على الوصيف شباب قسنطينة صاحب الـ 33 نقطة.

في حين أن الشلفاوة، الذين يصارعون من أجل تحقيق البقاء، سيحاولون الخروج بنتيجة إيجابية، من ملعب 8 ماي 45، تجعلهم يتنفسون الصعداء ولو نسبيا، بالوصول إلى النقطة الـ 28.

وبنفس الهدف، يحل اتحاد خنشلة صاحب الـ 24 نقطة، ضيفا ثقيلا على هلال شلغوم العيد، الذي ترسمت مغادرته للمحترف الأول، بتواجده في المركز الأخير بنقطتين فقط، وهو ما سيحاول “السيسكاوة” استغلاله لإضافة 3 نقاط وزنها من ذهب في سباق البقاء.