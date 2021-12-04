الجوية الجزائرية.. الملقحون ملزمون بتقديم تحليل PCR سلبي للسفر إلى فرنسا

أفادت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم السبت، عن إجراء تحيين بخصوص المسافرين المتوجهين إلى فرنسا في اطار تفشي وباء كورونا. كما أشارت الشركة، إلى أن بداية من اليوم، اصبح من الضروري تقديم تحليل “PCR” أو الجيني سلبي مدته 48 ساعة.

وأضافت الجوية الجزائرية، في منشور لها عبر الفايسبوك، أن الإجراء يخص الذين تلقوا اللقاح من عدمه، دون 12 سنة.

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كما أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، الخميس الماضي، عن فتح ثلاث وجهات داخلية جديدة. كما أضافت الشركة في منشور لها أن الوجهات الجديدة تتعلق بكل من تقرت، تمنراست، الأغواط، قسنطينة والوادي.

وأوضحت الجوية الجزائرية، أن الوجهات الداخلية الجديدة تتمثل في “قسنطينة-الوادي-قسنطينة”، كل يوم الثلاثاء والخميس بداية من اليوم الخميس. إضافة إلى “قسنطينة-تقرت-قسنطينة” كل يوم السبت بداية من 4 ديسمبر، و”الأغواط-تمنراست-الأغواط” كل يوم الأحد بداية من يوم 5 ديسمبر.

كما عرض مسيرو وإطارات الشركة المحاور الأساسية لمخطط التطوير 2021-2025 التي تعتزم الشركة مباشرته. والذي جاء بعد دراسة معمقة لنقاط قوتها وضعفها وتحليل واقع النقل الجوي العالمي. والإحاطة بوضعية الشركات المنافسة وهيكلتها وطرق تنظيمها وعملها والتحولات الكبرى التي تعرفها.

وشمل هذا المخطط على وجه الخصوص، تدعيم مكانة الشركة في السوق الجزائرية وتطوير الخطوط الداخلية. تجديد أسطول الجوية الجزائرية وزيادة عدده مرحليا. بما يسمح بدخول السوق الأفريقية المتنامية. مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المسيرة لنشاط النقل الجوي، وكذا إعادة هيكلتها بخلق فروع لها متخصصة في النشاطات الثانوية للطيران.

وفي هذا الشأن من المنتظر، حسب نفس المصدر، إنشاء شركة للصيانة قبل 31 ديسمبر المقبل. وشركة الخدمات الأرضية في غضون سنة 2022.

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