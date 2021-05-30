الجوية الجزائرية.. انطلاق عمليات بيع التذاكر بعد فتح الحدود

شرعت، اليوم الأحد، الخطوط الجوية الجزائرية، في عمليات بيع التذاكر للراغبين في السفر بعد فتح المجال الجوي. وتتم العملية عبر وكالات الجوية بالجزائر والدول المعنية، وستكون تذاكر الرحلات متوفرة أيضا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة.

للإشارة، أصدرت شركة الجوية الجزائرية، مساء أمس السبت، بيانا بخصوص أسعار الرحلات الدولية المقرر بداية من أول جوان. كما حددت تكاليف الحجر للمغتربين العائدين إلى الجزائر حسب التدابير المتخذة من طرف الحكومة لمحاربة كورونا والحد من انتشار الفيروس.

ووفق بيان الجوية الجزائرية، قدرت تكاليف الحجر للمغتربين العائدين إلى الجزائر بـ 41 ألف دينار جزائري. ويتم تسديد هذه التكاليف عند اقتناء تذكرة السفر كما تشمل التكاليف الإيواء، النقل وتحاليل PCR.

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وبرمجت، الجوية رحلة جوية كل يوم جمعة من تونس نحو مطار قسنطينة، وأخرى كل أحد من اسطنبول نحو مطار العاصمة. ورحلتان يومي الثلاثاء والخميس من مطار أورلي بباريس إلى العاصمة، إضافة إلى رحلة كل يوم سبت من مارسيليا إلى وهران.

كما تم برمجت رحلتان يومي الثلاثاء والخميس من أورلي بباريس إلى العاصمة، ورحلة كل يوم سبت من مارسيليا إلى وهران. ورحلة من مطار برشلونة إلى مطار الجزائر كل يوم الثلاثاء.

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أما بخصوص ثمن التذكرة فقد حدد الخطوط الجوية الجزائرية، سعر الرحلة الجوية إنطلاقا من تونس بـ 591 دينار تونسي. والرحلة من إسطنبول تقدر بـ 686 دولار، وسعر الرحلة انطلاقا من مارسيليا يقدر بـ 391 أورو.

كما حددت الشركة سعر الرحلة انطلاقا من العاصمة باريس في فرنسا بـ 518 أورو. وسعر الرحلة انطلاقا من برشلونة الاسبانية يقدر بـ 317 أورو.

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