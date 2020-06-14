الجوية الجزائرية.. بروتكول صحي سيطبق داخل الطائرات فور إستئناف الرحلات

كشفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن البروتكول الصحي الذي ستطبقه على مستوى جميع طائراتها فور إعطائها الضوء الأخضر لإستئناف نشاطها الجوي.

وقال الناطق الرسمي بإسم الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، في تصريح لـ”نهار اونلاين”، أن “الجوية الجزائرية ستطبق بروتكول صحي على جميع طائراتها فور الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية”.

وأضاف ذات المتحدث أن “الجوية الجزائرية وخلال فترة الحجر الصحي قامت ايضا بتطبيق بروتكول الصيانة على جميع طائراتها”.

وأشار أندلسي أن “الشركة خصصت اليوم الأحد يوما إعلاميا، بمركز التكوين التابع لها بالقبة ، ابرزت فيه جميع البروتكولات المطبقة على مستواها تحسبا لمنع تفشي فيروس كورونا”.

كما أشار أندلسي أنه وخلال اليوم الإعلامي “ارتأت الجوية الجزائرية لإبراز أهمية ودور أجهزة تنقية الهواء المركبة على مستوى طائراتها”.

وأكد اندلسي أن “أجهزة تنقية الهواء المستخدمة داخل طائرات الجوية الجزائرية تعمل خصيصا لى تصفية الهواء الذي يكون خلال دقيقة إلى ثلاثة دقائق”.

وقال المتحدث أن “تنقية الهواء بهذه الاجهزة يكون بدرجة عالية تصل إلى 90 بالمائة داخل الطائرة”.