الجوية الجزائرية.. بيان هام للمسافرين

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم نقل أنشطتها في مطار شارل ديغول من المحطة 1 إلى المحطة D.

كما أوضحت الجوية الجزائرية، في بيان لها، أن نقل الأنشطة سيكون بداية من 25 أفريل.

50 % تخفيضات على أسعار تذاكر النقل البحري والجوي للجالية

وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخفض أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري استثنائيا بنسبة 50 بالمائة لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج.

ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماعا لمجلس الوزراء، أين أسدى الرئيس تبون توجيهات بتخفيض أسعار النقل الجوي والبحري، استثناء في رمضان، بنسبة 50 بالمائة، لفائدة جاليتنا الوطنية بالخارج، للسماح لهم إن أرادوا، قضاء هذا الشهر الفضيل، في أحضان عائلاتهم ووطنهم، نظرا للمتاعب الاقتصادية، في بلدان إقاماتهم.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد أمر الرئيس بإعادة بناء أسطول النقل البحري الجزائري، بعد استهدافه وتعرضه لمؤامرة ضد الدولة، مع إعادة التقييم التقني لسفن لأسطول الحالي، من أجل إعداد مخطط تجديده، وتطويره.

كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تسريع عملية فتح خطوط جوية، نحو عواصم دول إفريقية.

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