الجوية الجزائرية.. بيان هام للمسافرين
أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم نقل أنشطتها في مطار شارل ديغول من المحطة 1 إلى المحطة D.
كما أوضحت الجوية الجزائرية، في بيان لها، أن نقل الأنشطة سيكون بداية من 25 أفريل.
50 % تخفيضات على أسعار تذاكر النقل البحري والجوي للجالية
وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخفض أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري استثنائيا بنسبة 50 بالمائة لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج.
ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماعا لمجلس الوزراء، أين أسدى الرئيس تبون توجيهات بتخفيض أسعار النقل الجوي والبحري، استثناء في رمضان، بنسبة 50 بالمائة، لفائدة جاليتنا الوطنية بالخارج، للسماح لهم إن أرادوا، قضاء هذا الشهر الفضيل، في أحضان عائلاتهم ووطنهم، نظرا للمتاعب الاقتصادية، في بلدان إقاماتهم.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد أمر الرئيس بإعادة بناء أسطول النقل البحري الجزائري، بعد استهدافه وتعرضه لمؤامرة ضد الدولة، مع إعادة التقييم التقني لسفن لأسطول الحالي، من أجل إعداد مخطط تجديده، وتطويره.
كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تسريع عملية فتح خطوط جوية، نحو عواصم دول إفريقية.
الجوية الجزائرية تطلق منصة إلكترونية جديدة
وأطلقت الخطوط الجوية الجزائرية، يوم الخميس الماضي بالجزائر العاصمة، منصة الكترونية تحمل اسم “E-doléances”، مخصصة لتلقي شكاوي زبائن الخطوط الجوية الجزائرية.
و أوضح مسؤولون بالخطوط بهذه المناسبة, ان هذه المنصة التي صممت. وأنجزت بنسبة 100 % على يد مهندسي مديرية مصالح الاعلام الآلي للخطوط الجوية الجزائرية. بطلب من المديرية التجارية للشركة، “ستدخل حيز الخدمة ابتداء من هذا الخميس”.
في هذا الصدد, أوضح رياض آغا، مهندس لدى مديرية الاعلام الآلي, أن “المنصة الالكترونية +E-doléances+. مفتوحة على مدار الاسبوع و 24/24 ساعة عبر الرابط : https://doleances.airalgerie.dz أو عبر مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيا. الذي سيظهر على مستوى وكالات الخطوط الجوية الجزائرية. أو في محطات التوقف وعلى متن طائرات الشركة. وكذا على موقعها الالكتروني، مما سيسمح للزبائن بتقديم شكاويهم مع امكانية تتبع مسار معالجتها”.