الجوية الجزائرية تتكفل بصيانة الطائرات الموريتانية

وقعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية ونظيرتها الموريتانية، على مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون في مجالات الصيانة التقنية. والتكوين والإطعام والشؤون التجارية.

كما تم توقيع مذكرة التفاهم كل من المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، ونظيره الموريتاني، محمد خليفة ولد أبياه. بحضور وزير النقل، يوسف شرفة، وإطارات من الشركتين.

وبعد المراسم أشار بن سليمان إلى أن هذه المذكرة تهدف إلى” تعزيز التعاون بين الشركتين في مجالات صيانة الطائرات والتكوين”. و”كذا التموين وفي مجالات التعاون التجاري”.

كما أوضح المتحدث أن “قطب الصيانة الخاص بشركة الخطوط الجوية الجزائرية سيتكفل بصيانة طائرات الخطوط الموريتانية”.

وقال في هذا الصدد إن “مذكرة التفاهم هذه سيتبعها التوقيع على عقود بين الشركتين في إطار التعاون الثنائي بين المؤسستين وكذا البلدين”.

من جهته، اعتبر ولد أبياه أن التوقيع على هذه المذكرة يندرج في إطار “نظرة مشتركة لقائدي البلدين”. “تتمثل في ضرورة تعزيز العلاقات الأخوية بما يخدم شعبي البلدين”.

واستطرد يقول “لقد جاءت هذه المذكرة بمبادرة من المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية”. “الذي دعانا إلى زيارة البنى التحتية لشركته والوقوف عن قرب على الفرص الواعدة للتعاون بين الشركتين”.

كما أكد المسؤول الموريتاني على عزمه على تعزيز العلاقات بين الشركتين وتدعيمها في مختلف المجالات. لاسيما صيانة الطائرات والمحركات، أو في مجال التكوين. وبخاصة تكوين الطيارين، وهو المجال الذي “تتوفر فيه شركة الخطوط الجوية الجزائرية على إمكانيات كبيرة”.

وأوضح ولد أبياه أنه سيعمل “في المستقبل القريب على تعزيز العلاقات التجارية”. “من أجل تحقيق التكامل بين شبكات الشركتين وتعزيز جوانبها التجارية”.

هذا وكان الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الموريتانية وأعضاء الوفد المرافق له قد زاروا، قطب الصيانة الخاص بشركة الخطوط الجزائرية. وقسم محاكاة الطيران بالجناح الوطني، اضافة إلى مديرية التنظيف. وخدمات الطائرات وشعبة الإطعام، حيث تلقوا شروحات من مسؤولي هذه المديريات.