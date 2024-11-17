الجوية الجزائرية تطلق عرضا ترويجيا نحو هذه الوجهة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها اليوم الأحد، عن إطلاق عرض ترويجي لرحلاتها التي تربط بين الجزائر والنمسا.

وجاء في البيان، “أنه انطلاقا من 17 نوفمبر الى 15 ديسمبر 2024، استفيدوا من العرض BAG 0 ولا تفوتوا فرصة اكتشاف تاريخ وثقافة عاصمة النمسا مع الخطوط الجوية الجزائرية، برحلة مباشرة كل أربعاء وسبت من مطار هواري بومدين.”

كما ستشغل الجوية الجزائرية خط “الجزائر-النمسا” بمعدل رحلتين مباشرتين في الأسبوع كل يوم سبت وأربعاء من مطار هواري بومدين.

ولفتت الشركة الوطنية للنقل الجوي، إلى أن هذا العرض صالح لجميع الرحلات لغاية 30 مارس 2025.