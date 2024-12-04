الجوية الجزائرية تطلق عرضا ترويجيا مغريا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن إطلاق عرض ترويجي لرحلاتها التي تربط بين الجزائر وإسبانيا.

وجاء في البيان: “استفيدوا من العرض 0BAG ولا تفوّتوا فرصة زيارة العاصمة الإسبانية مدريد”.

وفي إطار عرض 0 bag، قدمت Air Algérie رحلات جوية من الجزائر العاصمة نحو إسبانيا بأسعار تبدأ من 14900 دج، وبسعر 109 أورو من مدريد إلى الجزائر العاصمة.

ولفتت الشركة الوطنية للنقل الجوي إلى أن هذا العرض صالح حتى الـ15 ديسمبر 2024.