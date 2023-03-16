الجوية الجزائرية تطلق منصة إلكترونية جديدة

اطلقت الخطوط الجوية الجزائرية، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، منصة الكترونية تحمل اسم “E-doléances”، مخصصة لتلقي شكاوي زبائن الخطوط الجوية الجزائرية.

و أوضح مسؤولون بالخطوط الجوية الجزائرية بهذه المناسبة, ان هذه المنصة التي صممت و انجزت بنسبة 100 % على يد مهندسي مديرية مصالح الاعلام الالي للخطوط الجوية الجزائرية, بطلب من المديرية التجارية للشركة, “ستدخل حيز الخدمة ابتداء من هذا الخميس”.

في هذا الصدد, اوضح رياض اغا, مهندس لدى مديرية الاعلام الألي بالخطوط الجوية الجزائرية, أن “المنصة الالكترونية +E-doléances+, مفتوحة على مدار الاسبوع و 24/24 ساعة عبر الرابط : https://doleances.airalgerie.dz او عبر مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيا, الذي سيظهر على مستوى وكالات الخطوط الجوية الجزائرية, او في محطات التوقف و على متن طائرات الشركة و كذا على موقعها الالكتروني, مما سيسمح للزبائن بتقديم شكاويهم مع امكانية تتبع مسار معالجتها”.

واضاف ذات المهندس, انه بعد الولوج الى المنصة, سيختار المستعمل ما بين خمس فئات من الشكاوى حسب طبيعتها سواء تعلق الامر بشكاوى تخص احدى الوكالات, او حادث وقع على متن طائرات الخطوط الجوية الجزائرية, او في احدى محطات التوقف او شكوى على علاقة بمركز الاتصال او على الموقع الالكتروني للشركة.

وتابع يقول اطار الخطوط الجوية الجزائرية, ان تقديم الشكوى يتم عبر “خمس مراحل سهلة و سريعة” تسمح بتحديد هوية الزبون و تلقي المعلومات الخاصة به, و تحديد طبيعة شكواه و حتى ارفاق ملفات (تصوير ملفات او صور او فيديو) التي لا يتعدى حجمها 5 ميغا-اوكتي.

وتؤدي هذه المراحل الى تسجيل الشكوى و استسلام الزبون لرسالة تأكيد الكترونية, تتضمن رقم مرجع الشكوى, مما سيسمح لصاحبها بتتبع مسارها و كذلك كرابط يمكن من تقديم طعن في حالة ما اذا كان الرد على الشكوى غير مقنع للزبون.

كما أشار الى أن معالجة الشكاوي يتم في اجال “لا تتعدى 48 ساعة, حسب طبيعة الشكوى و سيتم ارسال اشعار الى المصلحة التجارية في حالة ما اذا تم تجاوز هذا الاجل”.

و تابع قوله ذات الاطار, ان الرد على بعض الشكاوى “قد يتطلب مزيدا من الوقت اذا كان من الضروري الحصول على معطيات من مختلف المديريات للتحقق من بعض المعلومات”.

من جانبها اكدت رئيسة القسم التجاري بالخطوط الجوية الجزائرية, تكفة حشلاف, ان اطلاق هذه المنصة سيسمح “برقمنة جميع المسارات ابتداء من استلام الشكوى من قبل فرق المديرية التجارية للخطوط الجوية الجزائرية مع مديرية الاعلام الآلي, و ذلك حرصا على معالجة الشكاوى الزبائن”.

و تابعت تقول, انه “يتم معالجة و توجيه الشكاوى الى المصلحة المعنية سواء كانت تخص احدى الوكالات او تلك التي تأتي من زبون على متن احدى طائراتها او على مستوى محطات التوقف”.

أما مدير مصالح الاعلام الآلي للخطوط الجوية الجزائرية, نور الدين دباب, فقد اكد ان اطلاق هذه المنصة “جاء في اطار تطبيق التوجيهات الصادرة عن اعلى سلطات البلاد الداعية الى تسهيل الاجراءات للمواطنين”.

و تابع يقول ان هذه المنصة “تعد مرحلة جديدة في اطار تحسين الخدمة التي توفرها الخطوط الجوية الجزائرية لزبائنها و السماح بإيصال شكاويهم بشكل اسرع الى مسؤولي الشركة و بالتالي, معالجتها في اقرب الآجال”.

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