الجوية الجزائرية تعلن عن تخفيضات في أسعار الرحلات من وإلى فرنسا

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأحد، عن تخفيضات في أسعار الرحلات من وإلى فرنسا.

وحسب ما كشف عنه الناطق الرسمي باسم الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، يقدر سعر الرحلة الجوية من الجزائر نحو مرسيليا، 17900 دينار، بما في ذلك الضرائب.

أما من الجزائر، وهران، تلمسان، قسنطينة، عنابة، الشلف، باتنة، بسكرة، بجاية، نحو باريس، فيقدر سعر الرحلة الجوية بـ 21 ألف و900 دج.

فيما يبلغ سعر الرحلة الجوية من الجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة، باتنة، بسكرة، بجاية، نحو مدينة ليون الفرنسية، بـ 19 ألف 900 دج.

كما تم تحديد سعر الرحلة الجوية نحو مدينة نيس الفرنسية بـ 19 ألف و900دج.

كما أطلت ذات الشركة الجوية عن عرض ترويجي فائق عبر خطوطها رجوعا من فرنسا نحو الجزائر.

حيث تم تحديد سعر الرحلة الجوية من مارسيليا نحو الجزائر عبر نفس الخط بـ 114 يورو، أما من مرسيليا نحو ولايتي بجاية وسطيف، فقد تم تحديد سعر الرحلة بـ 149 يورو.

ومن مرسيليا نحو عنابة، باتنة، الشلف، قسنطينة، جيجل، وهران وتلمسان، يبلغ سعر الرحلة الجوية 159 يورو.

وتمتد فترة مبيعات هذه العروض الترويجية حتى 29 جويلية 2019 لمدة أقصاها 45 يومًا.

كما أشارت أن هذا العرض يخضع لشروط وصالح في حدود المقاعد المتاحة.