الجوية الجزائرية تفتح خطا جويا جديدا

تطلق الخطوط الجوية الجزائرية, مساء اليوم الاربعاء, أول رحلة جوية في خط مباشر يربط بين الجزائر العاصمة ومدينة دوالا الكاميرونية.

ويأتي هذا في سياق تنفيذ الاتفاق الموقع بين البلدين سنة 2021، وكذا اتفاقية الإطار للتعاون في مجال النقل والارصاد الجوية الموقع عليها شهر ماي الماضي, من طرف وزير النقل ونظيره الكاميروني.

وحسب ما افاد به الناطق الرسمي للشركة الوطنية أمين أندلسي، فإن هذا الخط سيعمل بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا.

ويندرج فتح الخط الجوي المباشر بين الجزائر ومدينة دوالا الكاميرونية في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون الرامية إلى الانفتاح على الدول الإفريقية, وتطوير مخطط النقل الجوي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وتوسيع شبكتها.

يذكر أن رئيس الجمهورية, كان قد قرر الترخيص لشركة الخطوط الجوية الجزائرية باقتناء 15 طائرة من أجل فتح خطوط جديدة, سيما نحو البلدان الافريقية والآسيوية.

وفي هذا الإطار فتحت الشركة خطوطا جديدة نحو عدد من العواصم والمدن على غرار دكار, ابيدجان, واغادوغو, نواكشوط, باماكو, جوهانسبورغ, أديس أبابا ومدينة سانت بطرسبورغ الروسية, وذلك بغية دفع التعاون الثنائي مع هذه الدول وجعل مطار الجزائر مطارا محوريا و بوابة عبور نحو إفريقيا والعالم.

كما تعتزم الشركة مواصلة عملية إطلاق خطوطا جديدة نحو كراكاس (فينزويلا) وأبوجا (نيجيريا) نهاية سنة 2023, حسب ما صرح به وزير النقل, يوسف شرفة.