الجوية الجزائرية توضح: “قائمة الإنتظار لا توجد حاليا.. نحن في فترة الذروة ولا يوجد أماكن شاغرة”

أوضح أمين الأندلسي المكلف بالإعلام بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، أن الفيديوهات المتداولة حول قائمة الإنتظار وكل ما قيل عنها لا أساس له من الصحة.

وقال الأندلسي في تصريح خص به موقع “النهار أون لاين”، أنه حاليا لا يوجد قائمة الإنتظار، موضحا أن هذه الفترة تعتبر فترة الذروة، وكل الأماكن محجوزة والركاب قاموا بتأكيد حجوزاتهم.

وأضاف ذات المتحدث، أن الشركة تشهد تقريبا بشكل يومي خلال هذه الفترة مئات الأشخاص ينتظرون من أجل وضعهم في قائمة الإنتظار . على أمل السفر.

كما كشف الأندلسي، أن الشركة تعاني من ظاهرتين، الأولى الأشخاص الذين يشترون تذاكر رجوع مفتوحة من الجزائر بالدينار الجزائري، ويطلبون من الشركة تحديد موعد الرحلة خلال هذه الفترة.

والظاهرة الثانية يضيف ذات المتحدث، أشخاص حجزوا في أواخر شهر سبتمبر أو بداية أكتوبر ويطلبون تقديم موعد الرحلة خلال هذه الفترة التي تعتبر فترة الذروة.

زبدروه أوضح المكلف بالإعلام لدى الجوية الجزائرية أن الظاهرتين لا تدخلان في مخططات كالشركة في الوقت الراهن، نظرا لأن كل الأماكن محجوزة، وتم تأكيد الحجز.

وقال أيضا أن قائمة الإنتظار خلال هذه الفترة غير موجودة تماما، نظرا لما سبق ذكره في ذات التصريح، كما كشف أن الرحلات التي عليها الطلب كثيرا المتعلقة برحلات فرنسا، دبي وكندا.

وختم أمين الأندلسي تصريحه بالتأكيد على السلطات وضعت رحلات إضافية، وسيتم البداء العمل بها في أقرب وقت وهو ما من شأنه أن يقلل من الضغط على الشركة.