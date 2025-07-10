الجوية الجزائرية توظف

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن فتح باب التوظيف لفائدة ميكانيكي طائرات بعقود عمل محددة. وذلك في إطار تدعيم مصالحها المختصة بصيانة وتصليح الطائرات.

كما تهدف هذه العملية -تقول الجوية الجزائرية- إلى استقطاب كفاءات وطنية شابة مؤهلة، قادرة على الاندماج ضمن فرق العمل المتخصصة. والمساهمة بفعالية في المحافظة على الجاهزية التقنية لأسطول الشركة وتعزيز معايير السلامة الجوية.

وعلى الراغبين في الترشح أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية (بكالوريا + 3 سنوات على الأقل) في التخصصات، الطيران الدفع، هياكل، إلكترونيات الطائرات. الهندسة الميكانيكية “طاقويات ميكانيك عام، الهندسة الإلكترونية إلكترونيك، أوتوماتيك”. وحامل للجنسية الجزائرية، يتراوح عمره بين 23 و 40 سنة، وخلو السجل العدلي من السوابق، ومعرفة اللغة الإنجليزية، والتمتع بلياقة بدنية وذهنية. واجتياز اختبارات المقابلة بنجاح، والعمل في جميع هياكل مديرية صيانة الطائرات الورشات الحظائر المدرج المحطات. والعمل بنظام المناوبة 12 ساعة نهار / ليل / عطلة نهاية الأسبوع / الأعياد. والتنقل عبر كامل التراب الوطني، العمل في الأماكن المرتفعة جناح الطائرة جسم الطائرة، الذيل أو الأماكن الضيقة “الخزانات”.

ويتكون ملف الترشح من رسالة تحفيزية تحتوي على بيانات المترشح البريد الإلكتروني ورقم الهاتف). وسيرة ذاتية محدثة، شهادة الميلاد، ووثيقة تبين الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية الوجه الأمامي والوجه الخلفي). ونسخة حديثة من صحيفة السوابق العدلية.

كما يجب إرسال ملف المشاركة بصيغة PDF في ملف واحد يحمل اسم المترشح مع احترام الترتيب المحدد أعلاه.

في حين، يتعين على المترشحين الذين يستوفون الشروط المذكورة إرسال ملفاتهم إلكترونيًا عبر البريد التالي : [email protected]. وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ صدور هذا الإعلان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور