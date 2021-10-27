الجوية الجزائرية.. شروط جديدة لدخول تونس

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن إجراءات وشروط جديدة من أجل دخول دولة تونس. كما قالت الشركة، أن الشروط تخص أساسا التلقيح بالنسبة لفئة الأشخاص أعمارهم 12 عاما وأكثر “خاضعين للتلقيح أو لا”.

وفي المقابل، أشارت الجوية الجزائرية، أن الدخول إلى تونس، يستلزم على جميع المسافرين تقديم اختبار “PCR” سلبي. وأضافت أن تاريخ التحليل يعود إلى أقل من 72 ساعة قبل الرحلة.

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رحلات إضافية من الجوية الجزائرية إلى تونس

برمجت الشركة رحلات إضافية مع كل من تونس، ومونتريال بكندا. وحسب بيان للشركة، تم برمجة رحلة إضافية باتجاه تونس، كل يوم أربعاء، إبتداء من يوم أمس الأحد الموافق لـ24 أكتوبر 2021.

كما تمت برمجت 3 رحلات جوية ذهابا وإيابا إلى مونتريال بكندا، وذلك أيام الثلاثاء والخميس والسبت، إبتداء من يوم غد الثلاثاء الموافق لـ26 أكتوبر 2021.

وفي أوائل أكتوبر، قررت الحكومة السماح للرحلات التجارية مع المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة. لأول مرة منذ مارس 2020 وإغلاق الحدود الجزائرية.

وتستأنف شركة الطيران البريطانية رحلاتها إلى الجزائر في نوفمبر المقبل، بعد أكثر من 19 شهرا من الغياب.

وسيربط مطار لندن (هيثرو) بهواري بومدين في الجزائر مرتين في الأسبوع يومي الأحد والخميس.

وفي المقابل تبدأ الرحلة الأولى في 14 نوفمبر في تمام الساعة 8:10 صباحًا من لندن. التذاكر معروضة للبيع بالفعل على موقع الخطوط الجوية البريطانية. السعر المعروض يوم الاثنين 25 أكتوبر 731 جنيه إسترليني (866 يورو).

هذا أغلى بكثير من السعر الذي عرضته الخطوط الجوية الجزائرية عند إطلاق الخدمة، والذي كان 525 جنيه إسترليني (620 يورو).

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