الجوية الجزائرية: لدينا مسؤولية تجاه الأجيال وملتزمون بواجباتنا

قال الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، حمزة بن حمودة، إنّ الناقل الجوي العمومي وفيّ لالتزاماته الاجتماعية والمواطناتية.

وقال بن حمودة في تصريحه خلال توقيع اتفاقية شراكة بين الخطوط الجوية الجزائرية والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. ” إنّ الناقل الجوي العمومي وفيّ لالتزاماته الاجتماعية والمواطناتية”.

وفي ذات السياق أردف المسؤول نفسه قائلاً ”إنّ ما يجمعنا اليوم هو روح المسؤولية تجاه الأجيال المقبلة والالتزام بوصاية أجدادنا وآبائنا و لنثمن المكاسب الاجتماعية التي ناضلت من أجل تجسيدها وتفعيلها كفاءات وطنية مخلصة، على غرار المجاهد الراحل محمد الصالح منتوري الذي نترحم على روحه الطاهرة ونقف وقفة إجلال واحترام لذكراه الطيبة ، فقد اشتهر بكفاحه الطويل أثناء الثورة التحريرية ، ليواصل نضاله من أجل بناء الجزائر وتقدمها وازدهارها بعد الاستقلال بمسيرة حافلة بالمواقف الشجاعة الخالدة في الأذهان، وبالإنجازات القيّمة على غرار قيادته في 1991 لملف إصلاحات قانون الضمان الاجتماعي الصادر في 1983″، مبرزا أن هذه الاسهامات سمحت بتأسيس وتفعيل النموذج التضامني الجزائري الذي نسير على نهجه اليوم بكل فخر واعتزاز”.- يضيف بن حمودة-.

كما أكّد الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية، بخصوص فحوى الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مع ”الكناص”- والتي تمنح تخفيضات معتبرة للمرضى المنتمين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ومرافقيهم، ”أنها ليست مزايا تقدمها شركة الخطوط الجوية الجزائرية بل هي واجب نبيل تؤديه بكل شرف كونها شركة مواطنة، تؤمن إيمانا وثيقا بقيمها ودورها في تقديم خدمة عمومية في مستوى تطلعات زبائنها ومتطلبات السياسة الاجتماعية للدولة التي يحرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تعزيزها والمحافظة عليها وفاءً لالتزاماته”.

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