«الجوية الجزائرية ما تتكسرش بالفيديوهات»

بعد تداول فيديو لاشتعال جناح طائرة تم بيعها لشركة طيران أمريكية.. بخوش علاش لـ النهار:

«الطائرة ليست تابعة لنا وتم بيعها لشركة أمريكية مع طائرتين بعمر 28 سنة»

«وكالة وطنية للطيران المدني تتكفل بتسيير كل ما يتعلق بالطيران.. قريبا»

قال المدير العام لخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، إن الفيديو المتداول على «الفايسبوك».

الذي يظهر اشتعال النيران في أحد جناحي الطائرة مكتوب عليها الخطوط الجوية الجزائرية.

هو لطائرة لم تصبح تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، وتم بيعها للخطوط الجوية الأمريكية.

وفي أول رد للمسؤول الأول بالخطوط الجوية الجزائرية، في تصريح خص به «النهار»، أمس، على هامش مناقشة المشروع الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.

على الفيديو المتداول على «الفايسبوك»، الذي يظهر اشتعال النيران في محرك طائرة مكتوب عليها الخطوط الجوية الجزائرية.

بأن الطائرة لم تصبح تنتمي للخطوط الجوية الجزائرية بعد بيعها لنظيرتها الأمريكية.

مشيرا إلى أن إدارة الخطوط الجوية قامت ببيع 3 طائرات لأمريكا وعمرها 28 سنة، من بينها الطائرة التي ظهرت في الفيديو.

والتي اشتعلت النيران في أحد جناحيها، خلال نزولها في المطار. وأضاف بخوش، أن هناك أطرافا تريد تشويه صورة شركة الخطوط الجوية وتكسيرها.

غير أن الشركة صامدة، ولن تتأثر بمثل هكذا فيديوهات.

هذا، وأكد المدير العام للشركة أن الطائرات التي تم اقتناؤها أو التي مازالت تستغل من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

تحتوي على كافة شروط السلامة، ولا خوف على المواطنين من ركوبها، والسفر عليها.

وظهر تعديل على المشروع الذي يعدل ويتمم القانون المتعلق بالطيران المدني في الجزائر، من خلال إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني.

حيث ستتكفل هذه الوكالة بتسيير كل ما يتعلق بالطيران المدني في الجزائر، كما ستضبط عمل الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.

خاصة الشركتين العموميتين الخطوط الجوية الجزائرية وشركة الطيران «طاسيلي».

وستكون لهذه الوكالة مهام ضبط وسلطة لضبط الطيران المدني في الجزائر.