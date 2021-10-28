الجوية الجزائرية..  “مرحبا” خدمة للمسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت، الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، عن إطلاق خدمة للمسافرين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. كما أضاف بيان الشركة، أن الخدمة الموجهة لهذه الفئة جاءت تحت عنوان “مرحبا”.

وفي المقابل، قالت الجوية الجزائرية، أنها تولي اهتماما خاصا بالمسافرين الذين يحتاجون لمساعدة خاصة. وأضافت الشركة أنها تعمل ما بوسعها من أجل ضمان أفضل شروط الراحة والأمان طيلة مدة الرحلة.

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وتم تدشين خط جديد لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، يربط بين مشرية بولاية النعامة والجزائر العاصمة.

الرحلة التابعة إلى الجوية الجزائرية التي كانت الأولى من نوعها، عبر هذا الخط من مطار “الشيخ بوعمامة” بمشرية نحو مطار “هواري بومدين” بالعاصمة. حيث يندرج أن تدشين هذا الخط يندرج في إطار خلق ديناميكية لخدمات النقل الجوي الداخلي و إنعاش حركية المطارات الداخلية للوطن.

الرحلة كان على متنها 22 شخص وجرت في ظروف جيدة. وهو الأمر الذي اشار اليه المسافرين عبر هذه الرحلة الذي تكون مرة واحدة اسبوعيا كل يوم أحد.

وكشف مدير المطار أنهم يدرسون فتح خطوط أخرى عبر مطار مشرية نحو وجهات اخرى كقسنطينة وبعض الولايات الـأخرى.

مضاعفة الرحلات الجوية اتجاه عديد الدول

وكانت وزارة النقل، قد أعلنت عن مضاعفة رحلات الجوية الجزائرية باتجاه عدة دول، “الجزائر- اسطنبول” أيام الأحد، الإثنين، الأربعاء والخميس. موعد الإقلاع: العاشرة والربع صباحا والعودة في نفس اليوم في حدود الساعة السادسة والنصف مساء. “الجزائر – برشلونة”: أيام الجمعة، السبت، الثلاثاء والأربعاء، موعد الإقلاع الرابعة إلا ربع مساءً والعودة على الساعة السادسة والنصف مساءً. “الجزائر – روما”: أيام الثلاثاء، الخميس والسبت، موعد الإقلاع على الساعة التاسعة وخمسين دقيقة صباحا والعودة على الساعة الواحدة وعشرين دقيقة ظهرا. كما أن رحلة “الجزائر – فرانكفورت” ستكون أيام الأربعاء، الجمعة والأحد، موعد الإقلاع التاسعة والربع صباحا والعودة الواحدة والنصف ظهرا. “الجزائر – لندن” يوما الثلاثاء والخميس، موعد الإقلاع العاشرة والنصف والعودة الثانية ظهرا.

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