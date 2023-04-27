الجوية الجزائرية.. نقل هذه الرحلات من مطار أورلي الفرنسي إلى شارل ديغول

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، أنه سيتم نقل العديد من الرحلات من مطار أورلي 4 إلى مطار شارل ديغول المبنى 2D.

كما أشارت الجوية الجزائرية، إلى أن قرار نقل الرحلات لمطار شارل ديغول، راجع إلى أشغال امتثال في مطار اورلي الفرنسي.

اليكم جدول الرحلات المعنية بالنقل:

اضطرابات مرتقبة إلى فرنسا

وطلبت صوفي بينيه ، رئيسة نقابة CGT ، من رجال النظافة في باريس استئناف إضرابهم. بالإضافة إلى نقابات عمال السكك الحديدية التي دعت أيضًا إلى الإضراب احتجاجًا على إصلاحات المعاشات التقاعدية. مما يظهر مؤشرات قوية على أن الاحتجاج قد يستمر لأسبوع آخر. علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يحدث إضراب آخر في 28 أفريل. بينما في الأول من ماي، وهو عيد العمال، دعت النقابات إلى احتجاج وطني، ومن المؤكد أنه يمكن حدوث اضطرابات في العديد من الخدمات المرتبطة بالنقل. وذكرت تقارير أورةبيةفي وقت سابق أنه تم إلغاء 6338 رحلة جوية من وإلى فرنسا. بسبب احتجاجات المعاشات التقاعدية في فرنسا بين 19 جانفي و 9 أفريل. حيث من المقرر أن يعترض الفرنسيون على اقتراح الرئيس ماكرون لزيادة سن التقاعد من 62 إلى 64.

قرار مهم بداية من 1 ماي

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، عن تغييرات في عملية حجز الكراسي المتحركة بداية من 1 ماي. حيث كشفت أن حجز المقاعد المتحركة يكون عبر وكالاتها قبل 48 ساعة من موعد السفر.

كما وضعت الجوية الجزائرية، تحت تصرف المسافرين خدمة “مرحبا” موجهة خصيصا للأشخاص الذين يقودون هذه الكراسي.

وجاء قرار الجوية، لدواعي أمنية ومن أجل ضمان رفاهية ونوعية الخدمات المقدمة. كما أشارت الشركة ذاتها، عبر صفحتها فايسبوك إلى أن عدد المقاعد المتحركة في كل رحلة محدود. كما يتوجب وجود مرافق سنه 18 سنة على الأقل في بعض الحالات مرفوق بتبرير طبي.