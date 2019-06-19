الجوية السعودية تتخذ قرارا بخصوص نقل الحجاج الإيرانيين

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، عن عدم المشاركة بنقل الحجاج الإيرانيين إلى البقاع المقدسة هذه السنة، بعد أن كانت تشارك بـ50 بالمائة.

وقال نائب المدير التنفيذي،لشركة الجوية “إيران إير” إن السعودية،أحجمت عن المشاركة بنقل الحجاج الإيرانيين،الذين يبلغ عددهم 86 ألفا و550 حاجا.

وأفاد قاسمي، أن الخطوط الجوية الإيرانية، ستبدأ تسيير الرحلات إلى السعودية لأداء مناسك الحج بدءا من 8 جويلية المقبل.

وأوضح، المتحدث، أن السعودية طلبت من طيران “إيران إير” تسيير الرحلات بطائراتها الخاصة دون مشاركة أية شركة طيران أخرى.