الجوية الفرنسية تعرض رحلات مارسيليا- الجزائر بـ 62 أورو

يعد شهر جانفي أحد أرخص شهور السنة للراغبين في السفر، فخلال هذه الفترة، تقدم شركات النقل الجوي أفضل عروضها. وهذه حالة الخطوط الجوية الفرنسية، التي تعرض أسعارًا مغرية على هذه الرحلات إلى وجهات في الجزائر.

وبالفعل قررت شركة الطيران الفرنسية لشهر جانفي 2023 خفض أسعار تذاكرها إلى المطارات الجزائرية. هذا هو الحال بالنسبة للرحلات الجوية المجدولة من مرسيليا إلى مطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة.

على هذا الخط ، تبيع الخطوط الجوية الفرنسية التذاكر بسعر 62 يورو. هذا هو الحال بالنسبة للعديد من التذاكر ذات الاتجاه الواحد المقررة، خاصة في 21 و 28 جانفي 2023.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك تذاكر أخرى متاحة ، من مرسيليا إلى الجزائر العاصمة ، بسعر 73 يورو. وذلك اعتبارًا من 14 جانفي 2023.

عرض الخطوط الجوية الفرنسية للشهر المقبل لا يتوقف عند هذا الحد. في الواقع ، تقدم أيضًا تذاكر أخرى بسعر 93 يورو. وهذا بالنسبة لغالبية الرحلات المجدولة من النصف الثاني من شهر جانفي.

كما تقدم شركة الطيران الفرنسية أيضًا بعض الأسعار المثيرة للاهتمام لرمضان 2023. في الواقع ، تنطبق هذه الأسعار بشكل خاص على الخط من باريس إلى العاصمة الجزائر. فرصة عظيمة لأفراد الجالية في فرنسا الراغبين في قضاء بضعة أيام على التراب الوطني.

في الواقع ، من باريس إلى مطار هوري بومدين ، تبيع الخطوط الجوية الفرنسية تذاكرها بسعر 79 يورو. ينطبق هذا المعدل ، على وجه الخصوص ، على الرحلات الجوية المجدولة لشهر مارس 2023.