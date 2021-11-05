الجيش الإثيوبي يستدعي الجنود المتقاعدين لصد قوات تيرغاي
بقلم ط.خير الدين
قام الجيش الإثيوبي، اليوم الجمعة، بإستدعاء جنوده المتقاعدين إلى العودة لصفوفه من أجل صد تقدم قوات تيغراي.
هذا ودعت القوات المسلحة جنودها المتقاعدين وقدامى المحاربين الانضمام إلى صفوف الجيش، أين تم تحديد مهلة للتسجيل حتى 24 نوفمبر الجاري وفق وسائل إعلام رسمية.
كما طلبت الحكومة والسلطات المحلية في الأسبوع الماضي من المدنيين في العاصمة تسجيل أسلحتهم والاستعداد للدفاع عن مناطقهم.
ويـأتي هذا على هامش تشكيل 9 فصائل مناهضة للحكومة تحالفا جديدا لإسقاط حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد.
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