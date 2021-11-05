الجيش الإثيوبي يستدعي الجنود المتقاعدين لصد قوات تيرغاي

قام الجيش الإثيوبي، اليوم الجمعة، بإستدعاء جنوده المتقاعدين إلى العودة لصفوفه من أجل صد تقدم قوات تيغراي.

هذا ودعت القوات المسلحة جنودها المتقاعدين وقدامى المحاربين الانضمام إلى صفوف الجيش، أين تم تحديد مهلة للتسجيل حتى 24 نوفمبر الجاري وفق وسائل إعلام رسمية.