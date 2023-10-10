الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على كامل الشريط الحدودي مع غزة
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغري، إن الجيش تمكن من السيطرة بشكل كامل على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة.
وأوضح هاغري في بيان، أنه لم يعد هناك عبور لأي مسلحين إلى داخل إسرائيل. لكنه لم يذكر ما إذا كان هناك مسلحون لا يزالون داخل إسرائيل أم لا. “ستستمر لأيام أو أسابيع وربما أكثر من ذلك”.
في الأثناء، نقلت صحفية “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الاثنين، عن مصدر إسرائيلي كبير قوله إن الحرب في غزة “ستستمر لأيام أو أسابيع وربما أكثر من ذلك”.
وأضاف المصدر أن “الهجمات على غزة ستنفذ بالقوة القصوى. وعلى أوسع نطاق حتى ولو كان ذلك. على حساب الإضرار بمواطني إسرائيل الأسرى هناك”.
وكان الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني محمد أبو مصبح قد قال في تصريحات إعلامية، إنه لا أماكن آمنة في غزة حاليً. مضيفا أن القطاع من شماله لجنوبه يتعرض لقصف متواصل.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الاثنين، إن حماس أسرت أكثر من 100 شخص في اقتحام دام عبر الحدود في مطلع الأسبوع.
وأضاف كوهين لصحافيين أجانب “في الوقت الحالي، هناك أكثر من 700 شخص قتلوا وذبحوا. وأكثر من 100 شخص وقعوا في الأسر”.
إعلان الجمعة القادم يوما “للنفير العام” في العالم العربي والإسلامي
ووجّهت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” نداء إلى الشعب الفلسطيني وجماهير الأمَّة العربية والإسلامية وأحرار العالم. من أجل إعلان النفير العام يوم الجمعة القادم “جمعة طوفان الأقصى” لنصرة القدس والأقصى وغزة المجاهدة.
وحسب بيان لحركة “حماس”، أكدت من خلاله أن فلسطين وشعبها الصابر المرابط، تنادي من قلب معركة طوفان الأقصى. “فلبّوا النداء واحشدوا كل الطاقات”، و”انفروا خفافا وثقالا لنصرة القدس والأقصى وغزة المجاهدة”. من فلسطين أرض الإسراء والمعراج، و”من بيت المقدس وأكنافه. نرفع هذا النداء إلى قلوب ومسامع الضمير الحيّ في قلوب جماهير أمتنا العربية والإسلامية”.
وأمام الإنجاز التاريخي للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وانتصارا لقضية الشعب الفلسطيني العادلة. أكدت حركة حماس على إعلان يوم الجمعة القادم “جمعة طوفان الأقصى” يوما للنفير العام في العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم. للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته. بالإضافة كذلك إلى إعلانه يوماً لحشد التأييد والدعم والمشاركة. يوماً لفضح جرائم الاحتلال وعزله وإحباط كل مخططاته العدوانية، يوماً لإظهار حبّنا لفلسطين والقدس والأقصى، يوماً للفداء والبطولة والتضحيّة. ونيل الشرف في الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى، وثالث الحرمين الشريفين ومسرى الرَّسول الأمين.