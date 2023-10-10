الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على كامل الشريط الحدودي مع غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغري، إن الجيش تمكن من السيطرة بشكل كامل على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة.

وأوضح هاغري في بيان، أنه لم يعد هناك عبور لأي مسلحين إلى داخل إسرائيل. لكنه لم يذكر ما إذا كان هناك مسلحون لا يزالون داخل إسرائيل أم لا. “ستستمر لأيام أو أسابيع وربما أكثر من ذلك”.

في الأثناء، نقلت صحفية “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الاثنين، عن مصدر إسرائيلي كبير قوله إن الحرب في غزة “ستستمر لأيام أو أسابيع وربما أكثر من ذلك”.

وأضاف المصدر أن “الهجمات على غزة ستنفذ بالقوة القصوى. وعلى أوسع نطاق حتى ولو كان ذلك. على حساب الإضرار بمواطني إسرائيل الأسرى هناك”.

وكان الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني محمد أبو مصبح قد قال في تصريحات إعلامية، إنه لا أماكن آمنة في غزة حاليً. مضيفا أن القطاع من شماله لجنوبه يتعرض لقصف متواصل.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الاثنين، إن حماس أسرت أكثر من 100 شخص في اقتحام دام عبر الحدود في مطلع الأسبوع.

وأضاف كوهين لصحافيين أجانب “في الوقت الحالي، هناك أكثر من 700 شخص قتلوا وذبحوا. وأكثر من 100 شخص وقعوا في الأسر”.

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