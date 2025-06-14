الجيش الإيراني: هجماتنا المقبلة ستكون 20 ضعفا من الهجمات السابقة

أعلن الجيش الإيراني، أن هجماته الصاروخية المقبلة التي ستستهدف الأراضي الفلسطينية المحتلة، ستكون 20 ضعفا للهجمات السابقة، مشيرا أنه سيطلق 2000 صاروخ إسرائيل.

وأفاد التلفزيون الإيراني، أن القوات الإيرانية أسقطت طائرة مسيرة لجيش الاحتلال في مدينة سلماس في محافظة أذربيجان الغربية.

فيما نقلت وكالة أنباء “فارس” عن مسؤولين عسكريين، أن الصراع سيمتد في الأيام المقبلة إلى القواعد الأمريكية في المنطقة.

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