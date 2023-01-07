الجيش الجزائري يتقدم في الترتيب العالمي والإفريقي لأقوى جيوش العالم لـ 2023

صنف موقع ” ڨلوبال باور فاير” المختص في الشأن العسكري الجيش الجزائري الأوّل مغاربيا والثالث عربيا والثاني إفريقيا ضم اقوى جيوش العالم لـ 2023.

وحسب تقرير ذات الموقع، تصدّر الجيش الجزائري الترتيب مغاربيا. في حين جاء جيشنا في المرتبة الثانية إفريقيا بعد الجيش المصري مقارنة بترتيب سنة 2022 فقد صعد في الترتيب بعدما كان في المرتبة الثالثة بعد كل من الجيش المصري والجنوب إفريقي.أما عربيا فجاءالجيش السعودي في المرتبة الأولى متبوع بالمصري ثم الجزائري ثالثا.

وإضاف ذات الموقع، ان الجيش الجزائري وجاء في الـ 26 عالميا مقارنة بالسنة الماضبة فقد تقدم بـ 5 مراتب أين إحتل المرتبة 31. في حين حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على تصدر الترتيب العالمي لأقوى جيوش العالم لـ 2023.

ويعتمد موقع ” ڨلوبال باور فاير” في تصنيفه على أزيد من 50 عاملا لتصنيف 140 دولة منها القوة العسكرية والمالية وأيضا اللوجيستيكية .. وغيرها من المعايير .