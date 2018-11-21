الجيش الجزائري يحتل المرتبة الـ23 عالميا والثانية عربيا

إحتل الجيش الجزائري المرتبة الثالثة والعشرون عالميا والثانية عربيا حسب تصنيف مؤسسة “غلوبال فاير باور” المتخصصة في الشؤون العسكرية.

وأصدرت مؤسسة “غلوبال فاير باور” تصنيفا جديدا لأقوى جيوش العالم لسنة 2018، أين حافظ الجيش الأمريكي على الصدارة عالميا.

وحافظ الجيش المصري على الصدارة عربيا، ليتقدم الجيش الجزائري بمركزين في التصنيف الجديد ليحتل المرتبة الثانية عربيا والـ23 عالميا.

ووفقا لمؤسسة “غلوبال فاير باور”، فإن تقييم الجيوش يعتمد على مدى تنوع الأسلحة التي يمتلكها.

كما حافظت الجيوش الخمسة الأولى على مراكزها وهي الجيش الأمريكي، الروسي، الصيني، الهندي والفرنسي.

ليتقدم الجيش البريطاني للمركز السادس.