الجيش الصحراوي يواصل قصفه لمواقع جيش الإحتلال المغربي

أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية اليوم في بيان لها عن تنفيذ هجمات استهدفت عدد من مواقع جيش الإحتلال المغربي.

ووفق ذات البيان هجمات الجيش الصحراوي إستهدفت مواقع وتخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأضاف البيان رقم 11 أن الهجمات التي قام بها الجيش الصحراوي عبر المواقع التالية.

تمكن الجيش الصحراوي من قصف مركز استهدف نقاط تمركز العدو بمنطقة روس السبطي بقطاع المحبس.

كما تم قصف مكثف استهدف جحور قوات الاحتلال بمنطقة أم الدكن بقطاع البكاري.

الجيش الصحراوي قام بقصف مركز استهدف قوات العدو المتمركزة بمنطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس.

بالإضافة إلى قصف عنيف استهدف قوات العدو بمنطقة لخشيبي بقطاع حوزة.

وحسب ذات البيان الجيش الصحراوي قام بقصف مباشر استهدف نقاط تخندق العدو في منطقة أنقًاب العبد بقطاع حوزة.

وزارة لدفاع الصحراوية أعلنت عن قصف عنيف استهدف مواقع قوات العدو بمنطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية مرتين متتاليتين.

وخلال نهار أمس قصف الجيش الصحراوي مركز استهدف جحور قوات العدو بمنطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.

في حين نفذت اليوم الإثنين وحدات الجيش الصحراوي هجمات مكثفة استهدفت قواعد جنود الاحتلال في منطقة أمكلي أشريف بقطاع آمكالا.

وأيضا منطقة الشيظمية بقطاع المحبس.