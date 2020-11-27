الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد معاقل قوات الاحتلال المغربي

أعلن الجيش الصحراوي في بيان له عن تنفيذ هجمات عنيفة، امس الخميس وصبيحة اليوم ضد معاقل قوات الإحتلال المغربي.

وحسب البيان العسكري رغم 15، فلقد استهدفت الهجمات مواقع جنود الإحتلال المغربي في منطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية مرتين متتاليتين.

بالإضافة الى قصف مكثف على منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.

اما اليوم الجمعة، فاستهدفت قوات الجيش الصحراوي قواعد جنود الاحتلال في منطقة الشيظمية بقطاع المحبس وبنكارات بقطاع السمارة.

وقطاع الفرسية ومنطقة ازمول أم خملة بقطاع أم أدريگة.

وحسب نفس البيان فلقد كبّدت هذه الهجمات قوات الاحتلال المغربي خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.