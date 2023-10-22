الجيش الصهيوني يبعث رسالة لسكان غزة.. وهذا ما جاء بها

تلقى سكان غزة، رسالة جديدة على شكل تحذير من الجيش الإسرائيلي، يأمر بالتحرك من شمال القطاع إلى جنوبه.

وجاء في الرسالة أن “من يظل في مكانه قد يتم تحديد هويته على أنه متعاطف مع منظمة إرهابية”، في إشارة إسرائيلية إلى حركة حماس.

ووصل التحذير على منشورات عليها شعار الجيش الإسرائيلي منذ السبت، وعبر الهواتف المحمولة، في أنحاء قطاع غزة.

وجاء في المنشور: “تحذير عاجل لسكان غزة. وجودكم إلى الشمال من وادي غزة يعرض حياتكم للخطر. من يختار عدم مغادرة شمال غزة إلى الجنوب من وادي غزة قد يتم تحديده على أنه متواطئ في منظمة إرهابية”.

وهذه ليست الأوامر الأولى من إسرائيل لسكان القطاع المحاصر، فقد أصدرت من قبل تحذيرات تأمرهم بالتوجه جنوبا.

لكن الفلسطينيين يقولون إنهم لم يتلقوا من قبل جملة اعتبارهم متعاطفين مع “الإرهابيين” إذا لم يفعلوا ذلك.

كما يؤكدون أن قطع الرحلة إلى جنوب القطاع أمر بالغ الخطورة، في ظل ضربات جوية لا تتوقف. ومع استهداف الجيش الإسرائيلي لجنوب القطاع أيضا بغارات جوية.

وقالت الكثير من الأسر التي تركت مدينة غزة في الشمال إلى جنوب القطاع، إنها فقدت ذويها في ضربات جوية إسرائيلية على الجنوب.