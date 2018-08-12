الجيش الليبي يعلن القبض على 5 إرهابيين متهمين في إسقاط مروحية عسكرية

كشفت القوات المسلحة الليبية مساء اليوم السبتي عن إلقاء القبض على 5 إرهابيين متهمين في عملية إسقاط طائرة مروحية العام 2014.

وأوضح مكتب الإعلام بالقوات المسلحة، في بيان أن “القائد العام المشير خليفة حفتر استقبل بمكتبه في مقر القيادة العامة في الرجمة العميد صلاح هويدي مدير أمن بنغازي،

والذي يشغل أيضاً مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة،

الذي قدم تقريره حول إلقاء القبض على 5 إرهابيين قاموا في فيفري من العام 2014، باستهداف طائرة مروحية تابعة للقوات الجوية الليبية في أجواء الهلال النفطي”.

وأدى الهجوم الإرهابي إلى تحطمها واختفاء طاقمها المكون من أربعة أفراد.

كما ناقش الاجتماع بين المشير حفتر والعميد هويدي، أليات خطة تأمين بنغازي وسيرها على الوجه الصحيح.

وظل لغز إسقاط المروحية العسكرية في فيفري العام 2014 دون إجابة ولم يتم العثور على جثامين الطيارين.

وسقطت الطائرة بعد تزودها بالوقود من مطار السدرة بمنطقة الهلال النفطي، عندما كانت قوات حرس المنشات النفطية بقيادة إبراهيم الجظران تسيطر على المنطقة نذاك.

ولم يكشف بيان الجيش أي تفاصيل حول جثامين طاقم المروحية.