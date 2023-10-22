الجيش المصري: إصابة عناصر من مراقبي الحدود اثر سقوط شظايا قذيفة من دبابة صهيونية 

كشف المتحدث العسكري للجيش المصري، اليوم الأحد، إن أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية أصيب بشظايا قذيفة من دبابة للاحتلال عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية.

وأضاف ذات المتحدث، أن الجانب الصهيوني أبدى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه، وجاري التحقيق في ملابسات الواقعة.

وجاء في بيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة:

“خلال الإشتباكات القائمة فى قطاع غزة اليوم الأحد الموافق 22 / 10 / 2023 أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية وقد أبدى الجانب الإسرائيلى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجارى التحقيق فى ملابسات الواقعة”