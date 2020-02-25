الجيش المصري ينعي حسني مبارك

أصدرت القوات المسلحة المصرية، منذ قليل، بيانا نعت فيه الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، بعد وفاته اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان نشره المتحدث الرسمي للقوات المسلحة على صفحته بفيسبوك: “تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابن من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك”.

وأصدرت الرئاسة المصرية اليوم الثلاثاء ، بيانا نعت فيه مبارك.

وجاء في بيان الرئاسة المصرية المنشور على “فيسبوك”: “تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية”.

وأعلن التلفزيون المصري الرسمي، وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عاما.