الجيش النيجيري يقضي على 23 إرهابيا في بحيرة تشاد

أعلن الجيش النيجيري، اليوم الأربعاء، القضاء على 23 عنصرا من حركة بوكو حرام الإرهابية، وذلك خلال عملية تطهير بمنطقة بحيرة تشاد.

وأضاف ذات المصدر، أنّ العديد من الإرهابيين فروا بعد إصابتهم بجروح نتيجة إطلاق النار خلال المعركة.

مشيرا، إلى أن القوات النيجيرية شنت العملية بالتعاون مع قوات الدفاع الكاميرونية.

وتمت استعادة أسلحة وذخيرة كان يستخدمها عناصر بوكو حرام خلال العملية العسكرية.

للتذكير، كان الجيش النيجيري قد شن في 15 ماي عملية لمدة أربعة أشهر لهزيمة بوكو حرام بالكامل في منطقة بحيرة تشاد.