الجيش الوطني الشعبي يشارك في الصالون الدولي للمناولة ALGEST 2022

تشارك وحدات إنتاجية للجيش الوطني الشعبي في الطبعة السابعة للصالون الدولي للمناولة 2022 ALGEST. في الفترة الممتدة من 14 إلى 17 نوفمبر 2022، على مستوى قصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

ويأتي هذا في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم قطاع الصناعات الوطنية والمناولة لرفع مستوى الإدماج. و تحقيق إنتاج وطني تنافسي على صعيد السوق الوطنية والتصدير.

وتعتبر هذه التظاهرة الاقتصادية مناسبة للتعريف بالقاعدة الصناعية للجيش الوطني الشعبي وهذا للإطلاع عن قرب على مختلف المؤسسات والوحدات الإنتاجية. على غرار الصناعات الميكانيكية الخفيفة والثقيلة، الصناعات الإلكترونية، تجديد وصيانة الأسلحة والمنظومات الإلكترونية. والتي تساهم في تعزيز وترقية النسيج الاقتصادي الوطني وهذا بتقديم منتجات متنوعة. تنافسية وذات جودة عالية من شأنها تلبية طلبات السوق الوطنية والتوجه إلى السوق الإقليمية والدولية.