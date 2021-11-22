الجيش الوطني الشعبي يشارك في الصالون الدولي للمناولة “Algest2021”

تشارك وحدات إنتاجية للجيش الوطني الشعبي في الطبعة السادسة للصالون الدولي للمناولة 2021 ALGEST. في الفترة الممتدة من 22 إلى 25 نوفمبر ، على مستوى قصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

وتعتبر هذه التظاهرة الاقتصادية مناسبة للإطلاع عن قرب على المؤسسات والوحدات الإنتاجية للجيش الوطني الشعبي. على غرار الصناعات الميكانيكية الخفيفة والثقيلة الصناعات الإلكترونية، تجديد وصيانة الأسلحة والمنظومات الإلكترونية.

كما تساهم في تعزيز وترقية النسيج الاقتصادي الوطني وهذا بتقديم منتجات مختلفة، تنافسية ومتنوعة ذات جودة عالية. من شأنها تلبية طلبات السوق الوطنية والتوجه إلى السوق الإقليمية والدولية.

كما تندرج هذه المظاهرة في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم قطاع الصناعات الوطنية والمناولة لرفع مستوى الإدماج. كما تهدف إلى تحقيق إنتاج وطني تنافسي على صعيد السوق الوطنية والتصدير.

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