الجيش الوطني الشعبي يشارك في الطبعة الـ 29 لمعرض الإنتاج الوطني

تشارك عدد من وحدات الإنتاج للجيش الوطني الشعبي في الطبعة التاسعة والعشرين لمعرض الإنتاج الوطني بقصر المعارض الصنوبر البحري.

وتندرج هذه المشاركة في إطار ديناميكية إنعاش الإقتصاد الوطني، والمشاركة في تنمية وترقية المنتوج الوطني. كما يهدف إلى التعريف بالمجهودات المبذولة من طرف وزارة الدفاع الوطني لتطوير قاعدة صناعية قوية ومستدامة.

وسيدوم هذا المعرض، خلال الفترة الممتدة من 13 ديسمبر إلى غاية السبت 25 من هذا الشهر. مُمثلا عبر ثمانية عشر وحدة إنتاجية تابعة لكل من قيادة القوات الجوية، قيادة القوات البحرية، دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية. والمديرية المركزية للعتاد وكذا مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني.

كما سيتمكن الجمهور من التقربّ من الفضاء المُخصّص للجيش الوطني الشعبي بالجناح المركزي. كما بإمكانهم إكتشاف ما يعرضه من منتجات متنوّعة وعالية الجودة تترجم المستوى العالي الذي بلغته الصناعات العسكرية بمختلف فروعها.

على غرار صناعة وتجديد العتاد الجوي والبحري، وعتاد الإشارة والسيارات، والصناعات الميكانيكية الخفيفة والثقيلة، والصناعات الإلكترونية وكذا النسيج.

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للإشارة شاركت وحدات إنتاجية للجيش الوطني الشعبي في الطبعة السادسة للصالون الدولي للمناولة 2021 ALGEST. في الفترة الممتدة من 22 إلى 25 نوفمبر ، على مستوى قصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

وتعتبر هذه التظاهرة الاقتصادية مناسبة للإطلاع عن قرب على المؤسسات والوحدات الإنتاجية للجيش الوطني الشعبي. على غرار الصناعات الميكانيكية الخفيفة والثقيلة الصناعات الإلكترونية، تجديد وصيانة الأسلحة والمنظومات الإلكترونية.

كما تساهم في تعزيز وترقية النسيج الاقتصادي الوطني وهذا بتقديم منتجات مختلفة، تنافسية ومتنوعة ذات جودة عالية. من شأنها تلبية طلبات السوق الوطنية والتوجه إلى السوق الإقليمية والدولية.

كما تندرج هذه المظاهرة في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم قطاع الصناعات الوطنية والمناولة لرفع مستوى الإدماج. كما تهدف إلى تحقيق إنتاج وطني تنافسي على صعيد السوق الوطنية والتصدير.

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