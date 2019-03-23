الجيش في مواجهة “السترات الصفراء” بفرنسا واعتقال 31 شخصا

خرج آلاف المحتجين، اليوم السبت، في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، ضد حكومة وسياسة الرئيس إيمانويل ماكرون، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وانضمت قوات الجيش الفرنسي إلى الشرطة في باريس، للتعامل مع احتجاجات “السترات الصفراء” المستمرة للأسبوع التاسع عشر على التوالي.

وحسب موقع “أرتي”، فقد تم اعتقال 37 شخصا اليوم السبت، على خلفية الاحتجاجات في البلاد، 31 منهم في باريس.

ولقد نشرت الشرطة تعزيزات في وسط باريس ومدن فرنسية أخرى، ومنعت المتظاهرين من التجمع في جادة الشانزليزيه.

وجاء ذلك بعد نهب المتاجر، وعمليات التخريب، التي عرفتها مظاهرات السترات الصفراء، السبت الماضي.

واستدعت الحكومة الفرنسية وحدات من الجيش لحماية عدد من المواقع، في حين يتكفل كل من الدرك والشرطة بمهام حفظ النظام.