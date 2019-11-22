الجيش يحبط محاولة التحاق 6 أشخاص بالجماعات الإرهابية بالساحل

أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بفضل الإستغلال الجيد للمعلومات امس محاولات للإلتحاق بالجماعات الإرهابية لمنطقة الساحل.

وتم على إثر هذه العملية توقيف أربعة أشخاص بغيليزان وشخص واحد بمستغانم بالناحية العسكرية الثانية،كما تم توقيف شخص أخر بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة ستتة أشخاص وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع.

كما تم حجز 80 كيلوغرام من المواد الكيمياوية و ثلاثة مولدات كهربائية وثلاثة مطارق ضغط و16 قنطار 75 كيلوغرام من المواد الغذائية

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بتيارت، أربعة أشخاص بحوزتهم أربعة بنادق صيد بطريقة غير قانونية، فيما أحبط حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف محاولات تهريب كمية من الوقود تُقدر بـ 6477 لتر.