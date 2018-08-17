الجيش يحجز طائرة من دون طيار ويوقف 4 أشخاص

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة، من توقيف أربعة أشخاص، وحجز طائرة بدون طيار وسلاح ناري وسيارتين سياحيتين.

و1405 خرطوشة من مختلف العيارات، و4.2 كلغ من الكيف المعالج بكل من قسنطينة وميلة و تيسمسيلت وتلمسان.

و أضاف بيان لوزراة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي حجزت مركبتين رباعيتي الدفع.

وكمية معتبرة من الوقود تقدر بـ 10673 لترا، كانت موجهة للتهريب بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر حراس الحدود 15 مهاجرا غير شرعي.

من جنسيات مختلفة بكل من ورقلة و برج باجي مختار و تلمسان.