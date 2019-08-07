الجيش يحجز 20 قذيفة داخل مخبأ للذخيرة بتمنراست

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، قنبلة تقليدية الصنع بعين الحمراء، ببومرداس.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، فقد اكتشفت مفارز الجيش مخبأ للذخيرة بالشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست، يحتوي على 20 قذيفة عيار 106 ميليمتر.

وأوقفت مفرزة للجيش، بالتنسيق مع الدرك، بولاية سوق أهراس، تاجر مخدرات، بحوزته 10,3 كيلوغرام من الكيف المعالج.

في حين تمّ ضبط 32 ألف و400 لتر من الوقود، وثلاثة أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب بتندوف.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش، منقبين عن الذهب على متن مركبتين رباعيتي الدفع محملتين بـ 10 أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب.

فيما أحبط حرس السواحل بكل من تنس ووهران، محاولتي هجرة غير شرعية لـ 38 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع .